台灣海尼根以共創、共享、共好的獨特「三共」管理作法，幫助員工可以跳脫舒適圈，擁有高績效產出並維持身心靈平衡，19日宣布從330家參賽企業脫穎而出，連續第二年獲得「亞洲最佳企業雇主獎」。

亞洲權威人力資源雜誌HR Asia是亞洲區規模最大的雇主品牌獎項，今日宣布海尼根台灣贏得評審團青睞，於全台300間企業中勝出，獲得「2022亞洲最佳企業雇主獎」。海尼根台灣綜合「組織文化核心」、「員工身心體驗」、「團隊合作溝通」等三大面向，連兩年奪下亞洲最佳企業雇主獎。

海尼根台灣總經理吳建甫表示，公司非常重視「共創」，透過跨部門合作，以激發員工更多潛能。海尼根台灣鼓勵部門間的合作及成員輪調，透過跨部門的合作方式，集結來自行銷、業務、人資、財務等不同觀點，帶來多元豐富的視角。

其次是「共享」，透過人才孵育中心，海尼根台灣鼓勵員工海內外輪調。海尼根台灣不僅引進人才，也會透過亞太區跨國儲備幹部計畫（APGP）、以及提供短期或長期的調派機會，向外輸出人才。過去6年內累計共33人進行海內外輪調，有員工轉調至荷蘭總部擔任品牌經理，也有員工在台兼任日本人資。

最後是「共好」，公司重視員工的聲音，落實高績效產出與身心靈的平衡。為了提供員工足夠的支持，海尼根台灣不僅設計不同的專案及制度來培育員工，也藉由表揚方案認可員工與團隊。在此同時，員工也擁有彈性福利制度，包含家庭照護、健康照護、個人精進，讓每個員工都可根據自己的需求做選擇，全面性地照顧員工的身心靈。