監察院以南投縣政府對廬山溫泉區怠於旅遊警示及取締，提出糾正；南投縣長林明溱表示，廬山溫泉問題都依法辦理，但他要為業者抱屈，10多年來政府未伸出援手，也不准業者營生，難道要居民喝西北風，希望監察院不要漠視人民生存權利。

縣府表示，「南投旅遊網」已公告警示旅客「廬山北坡地質安全尚未確定，請遊客勿自行貿然上山前往遊玩」訊息，並公布廬山地區非法旅宿業者名單供旅客查看。

對於廬山地區違規經營旅宿業者，每年辦理聯合稽查，並由各主管單位依權責裁處違法經營旅宿業者129家次、裁罰金額2900多萬元；原本廬山地區有59家旅宿業無照經營，經縣府柔性勸導與裁罰，目前僅剩12家無照旅宿業者還在營業。

建設處指出，縣府於2011年發布實施「變更廬山風景特定區計畫案」，廢止風景特定區，也將大部分地區，劃設為河川區和保護區，並且要求不得有新建行為，以利休養生息。

依照莫拉克風災相關救濟規定，只能補償合法建物和合法私有土地，因此仍有許多非合法民宿或旅館，未獲得補償，以致廬山地區業者，在生計考量下違規營業。

為使廬山業者能夠重建，南投縣政府開發埔里福興溫泉，以開發成本價每坪6萬多元價格，以「專案讓售」方式出售給原廬山溫泉旅館等業者，其中有超過7成業者申請專案讓售，其 他2成多業者，可能經濟因素或其他考量未申請專案讓售。