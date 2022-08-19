台南市政府交通局的西門健康立體停車場工程獲國家卓越建設獎。（市府提供／洪榮志台南傳真）

台南市政府文化局文化資產管理處的水交社宿舍群獲全球卓越建設獎銀獎。（市府提供／洪榮志台南傳真）

2022國家卓越建設獎19日揭曉，台南市政府共有33件工程獲獎，得獎數全台第一，滿載而歸。另外，文化局文化資產管理處的水交社宿舍群，也拿下全球卓越建設獎銀獎，並於6月9日晚間在法國巴黎接受頒獎。

市長黃偉哲認為，近兩年因疫情影響，市府公共工程在缺工、缺料，又物價不斷攀升的壓力下，還能從眾多參賽案件脫穎而出，實屬不易，他肯定同仁在市政建設的努力，並期勉團隊持續精進。

市府指出，獲得國家卓越建設獎的33件工程中，工務局囊括最佳施工品質類、最佳規畫設計類及最佳環境文化類共12項。其中，南區公61（健康市場）公園闢建工程、南寧高中實踐樓等5棟老舊危險校舍重建工程、鹽水區公20公園新闢工程、新營區公3公園新闢工程等4件工程獲金質獎，其餘8件則獲優質獎。

水利局也有8項工程獲獎，虎尾寮汙水下水道系統管線工程第一標、港尾溝溪水質淨化場，分別贏得最佳施工品質類、最佳管理維護類金質獎，另6件工程拿到優質獎。

教育局獲獎的6項工程中，除九份子國民中小學新建工程採購案獲最佳規畫設計類卓越獎外，善化區小新國小遷校校園新建工程採購案、109歸仁國民小學校舍拆除重建工程、志開實驗小學老舊校舍拆除重建工程、鹽行國民中學新設校工程採購案、鹽行國民中學新設校工程採購案等，也分別贏得最佳環境文化類、最佳規畫設計類、最佳環境文化類及最佳施工品質類的金質獎。

至於地政局的4項獲獎工程，包括永康六甲頂醫療專用區市地重劃工程、安南區怡中市地重劃工程、永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收工程，分別得到最佳規畫設計類、最佳施工品質類金質獎，另有1件優質獎。

交通局則以台鐵柳營站站前轉乘環境優化改善工程，以及西門健康立體停車場工程等2件工程，分別拿到最佳規畫設計類金質獎及優質獎。

文化局的台南市立圖書館新總館，更是繼2021國家卓越建設獎榮獲最佳環境文化類「特別獎」後，今年又勇奪最佳施工品質類「卓越獎」。