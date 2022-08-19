2022國家卓越建設獎19日揭曉，台南市政府共有33件工程獲獎，得獎數全台第一，滿載而歸。另外，文化局文化資產管理處的水交社宿舍群，也拿下全球卓越建設獎銀獎，並於6月9日晚間在法國巴黎接受頒獎。
市長黃偉哲認為，近兩年因疫情影響，市府公共工程在缺工、缺料，又物價不斷攀升的壓力下，還能從眾多參賽案件脫穎而出，實屬不易，他肯定同仁在市政建設的努力，並期勉團隊持續精進。
市府指出，獲得國家卓越建設獎的33件工程中，工務局囊括最佳施工品質類、最佳規畫設計類及最佳環境文化類共12項。其中，南區公61（健康市場）公園闢建工程、南寧高中實踐樓等5棟老舊危險校舍重建工程、鹽水區公20公園新闢工程、新營區公3公園新闢工程等4件工程獲金質獎，其餘8件則獲優質獎。
水利局也有8項工程獲獎，虎尾寮汙水下水道系統管線工程第一標、港尾溝溪水質淨化場，分別贏得最佳施工品質類、最佳管理維護類金質獎，另6件工程拿到優質獎。
教育局獲獎的6項工程中，除九份子國民中小學新建工程採購案獲最佳規畫設計類卓越獎外，善化區小新國小遷校校園新建工程採購案、109歸仁國民小學校舍拆除重建工程、志開實驗小學老舊校舍拆除重建工程、鹽行國民中學新設校工程採購案、鹽行國民中學新設校工程採購案等，也分別贏得最佳環境文化類、最佳規畫設計類、最佳環境文化類及最佳施工品質類的金質獎。
至於地政局的4項獲獎工程，包括永康六甲頂醫療專用區市地重劃工程、安南區怡中市地重劃工程、永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收工程，分別得到最佳規畫設計類、最佳施工品質類金質獎，另有1件優質獎。
交通局則以台鐵柳營站站前轉乘環境優化改善工程，以及西門健康立體停車場工程等2件工程，分別拿到最佳規畫設計類金質獎及優質獎。
文化局的台南市立圖書館新總館，更是繼2021國家卓越建設獎榮獲最佳環境文化類「特別獎」後，今年又勇奪最佳施工品質類「卓越獎」。
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