富邦悍將18日在10局下賴智垣一顆暴投球差點讓對方直接攻佔三壘得分大門口，好在捕手戴培峰精彩擋球，富邦投捕教練劉家豪直誇讚「這次擋球真的非常關鍵！」昔日曾指導過戴培峰、現任桃猿日籍首席教練古久保健二也開玩笑的說：「都是他做了不必要的事，害我們少1分。」

10局下富邦換上賴智垣，但他一登板就被林立敲出一壘安打，隨後靠著成晉短打推進上二壘，面對陳俊秀時，賴智垣第一球就是顆提前落地的變化球，好在戴培峰反應快把球擋下，讓打者停留在二壘，最後富邦守住該局，最終與樂天桃猿大戰12局、超過5小時，雙方以2比2握手言和。

談到這次關鍵擋球，戴培峰認為並不是「神來一筆」，他透露，平時練習時劉家豪都會丟一些很離譜、很難接的球給他們，「當下我心想：『這要怎麼接？』，但教練說，『你以為比賽不會遇到喔？』，真的沒想到比賽真的遇到了，其實我沒有預設球會彈那麼遠，是靠反應，如果平時沒有練習可能會接不到。」

擋下這一球後戴培峰順勢上前鼓勵投手，戴培峰透露兩人的談話內容：「其實他滑球投得不錯，只是因為那個局面會緊張，怕他不敢再丟同一顆，但那個局面不能再被打，所以叫他大膽一點，繼續照這個方式丟，我會幫你擋下來。」

劉家豪也認為，戴培峰這「關鍵一擋」是這場比賽的關鍵，「這真的非常重要！其實練習時就是要練比賽會發生的事，雖然這連我自己也覺得很誇張，平時還是要練一些意想不到的事，但能有這樣的表現也是要靠選手反應能力，培峰的反應能力很好，就看能否反映在場上。」

看到昔日子弟兵「神擋球」，古久保健二也給予稱讚，「培峰的練習量比起其他人都多很多，身體素質也很好，之前的練習累積下來在今年開花結果，都是他自己的努力。」但他也開玩笑的說：「都是他做了不必要的事，害我們少1分。」