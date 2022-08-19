水泥業占我國二氧化碳總排放量約4％，如何讓其減碳是未來淨零重要工作，業界也已開始推動低碳水泥或製程減碳，但卻遇到法令與貨物稅障礙。水泥雙雄台泥、亞泥今天在一場淨零碳排論壇上，同聲對政府提出兩大呼籲，要求鬆綁水泥摻料與替代燃料比例規範，同時改正低碳水泥反課過高貨物稅的不公平現象。

目前水泥以卜蘭特水泥(普通水泥)為大宗，每噸會產生高達800公斤的二氧化碳。亞泥近年已領先開發出墁砌水泥，可較卜蘭特減碳15％，今年更開發卜蘭特石灰石水泥，也可減碳12％，更已外銷美國。接下來，亞泥還要開減碳達46％的三元混合水泥，預計3年後可面市。

台泥則是推動把事業廢棄物、稻桿、廢木材等拿來取代水泥原料、製程燃料使用，達到水泥減碳目的。

亞泥副總張志鵬表示，墁砌水泥將來在台灣很有機會，卜特蘭石灰石水泥外銷美國後，也會回頭來看國內市場怎麼推廣。

但水泥業力推減碳的低碳水泥，卻遇上僵硬的法令與稅制障礙。張志鵬表示，我們水泥有課貨物稅，其他國家乎沒有。且目前一般較高排碳的卜特蘭水泥，貨物稅每噸是320元，但其他低熟料占比的墁砌水泥、混合水泥，貨物稅因歸在其他類水泥，每噸440元，反多出120元。這不利於低碳水泥推廣，對業界走向淨零相當不利，應調降其貨物稅。

其次，張志鵬點出，公共工程施工綱要規範規定混凝土使用水硬性混合水泥時，不得再添加其他礦物摻料等內容，這也應加以檢討，畢竟政府應帶頭使用低碳水泥才對。

這點台泥副總王建全亦持相同看法，說台灣水泥排碳高是受到很多標準規範，像公司在非洲投資水泥廠有使用新型鍛燒黏土，排碳可少到40％、50％，為何在台灣不行？因為無材料可用，「減碳不是喊口號，沒材料就算想替代也替代不了，所以要因地制宜。」

王建全指出，歐盟水泥業2017年替代燃料是使用率就達到46％，台灣這方面要如何達到？過去CNS 61水泥國家標準，還規定卜特蘭水泥總添加物必須小於5％，去年終於放寬到10％，是很大前進。但這個規範中的氯離子含量添加物僅允許240ppm，不僅小於日本的350ppm，更遠低於歐盟的1000ppm，必須再放寬，才能在水泥中多使用替代性原料燃料。還有，替代燃料的審批過程也還要再優化。