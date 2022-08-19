國內疫情趨緩，台中市府文化局為振興藝文活動，在「OPENTIX兩廳院文化生活」售票網站架設「台中市文化局 2022TCPA＋」品牌旗艦館，整合所屬4個表演藝術場館等節目資訊，以「一站式」服務平台，方便民眾瀏覽藝文資訊，還可即時連結至活動或購票網頁。

文化局表示，「台中市文化局 2022 TCPA＋」品牌旗艦館服務平台，提供中山堂、葫蘆墩文化中心、港區藝術中心及屯區藝文中心等4表演藝術場館，在今年8月至12月期間節目訊息，還有8月起推出的「藝起Art Go Go」系列匯演資訊。

文化局表示，「藝起Art go go—山海屯城四方起藝」系列藝文振興活動，邀請全國36個優質演藝團體到台中演出，並各依特色安排到摘星山莊、台中刑務所演武場、公賣局第五酒廠等文化資產景點演出，實踐「整個城市就是表演舞台」文化生活願景，多元豐富節目持續到12月20日。

文化局表示，「藝起Art Go Go」系列活動在暑假尾聲帶來多場演出，27日有屯區藝文中心實驗劇場演出的台中聲五洲掌中劇團；中山堂演出的極至體能舞蹈團《空間記憶》。30日則由昇平五洲園在台中國家歌劇院小劇場演出《勇闖黑風洞》。