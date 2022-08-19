NCC欲送數位中介服務法草案，不少網路平台業者在昨天(18日)公聽會才知自己平台成為納管對象，引爆反彈，NCC今天(19日)稍早也宣布下周公聽會暫停。巧合的是，官網在傍晚出現當機、無法連線情形，遭鄉民截圖討論。

網友在PTT八卦版PO文表示，下午NCC宣布公聽會喊卡，想去瀏覽一下官網卻發現網站竟然掛掉了，開酸「NCC已死，有事燒紙」，詢問是不是被憤怒鄉民灌爆或用DDOS攻擊而當機，「堂堂一個政府機關網站竟然就這樣掛點」。

NCC今天宣布下周公聽會暫緩後，官網傍晚突然當機，引發網友討論。(圖／PTT)

鄉民也紛紛嘲諷：「又是哪個小動物害的」、「唐鳳睡覺中，勿擾」、「是不是要翻牆才能看」、「連自己網站都掛掉還想管別人」、「此訊息違反數位中介服務法已被刪除」、「粗暴的猜測duck不必」。

據了解，NCC官網在傍晚6點40分被網友發現當機，記者實際查詢也發現的確無法連線，不過狀況已在6點48分排除，恢復正常。

NCC強推數位中介服務法惹議，更是在18日公聽會才告知，包括PTT、Dcard、LINE、臉書、YouTube、巴哈姆特等各大論壇都納入管理對象，引爆業者與全網怒火，PTT代表人批評，此法通過就代表PTT恐要關站，巴哈姆特也質疑，若數位中介法通過，代表林智堅論文案根本不能討論，必須刪文自保。