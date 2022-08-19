香港今公布新增6445例新冠病毒確診個案，包括6260例本土確診。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，過去兩周，單日確診數字加速上升，之前每日增幅只有一兩百例，近期每日增幅就上升至400至500例，可能因為Omicron BA.5變異病毒感染比例正上升。他預期確診數字短時間內會升得更高，希望升幅不會太快。

醫管局指出，留院患者已近2000人，嚴重和病危患者正在上升，憂慮疫情會進一步惡化，形容目前是非常關鍵的時刻，因此決定下周重開亞博館的新冠治療中心，會先啟用200張病床。