（迎中秋，高雄大遠百推出特色月餅禮盒。圖／大遠百提供） 中秋佳節將至，各大百貨中秋節禮盒預購陸續開打，看準後疫情時期送禮趨勢，高雄大遠百B1F異國食品館引進總經理徐雪芳嚴選的月餅禮盒。這些月餅禮盒有星級飯店主廚所精心研製的特色月餅禮盒，包含香港九龍酒店、半島酒店、台北文華東方酒店之各式中秋禮盒供民眾選購，無論送禮、自家人一起享用都非常適合；值得一提的是，知名的台北遠東香格里拉國際大飯店所推出的「遠東月圓精緻月餅」、香港九龍酒店的明星商品「迷你酥皮奶黃月餅」、半島酒店的「迷你名茶奶黃月餅」…等，每年都是預購即銷售一空，十分搶手。即日起至9月11日，民眾凡持遠百APP或HAPPY GO卡過卡購買中秋專刊商品，兩件以上可享95折優惠，單筆滿888元再加贈100元美食餐飲抵用券，享受美食獨家優惠就趁現在。高雄大遠百店長黃友誠經理表示，今年共推出400款嚴選中秋禮盒，從星級飯店、世界名店、中式名餅、網美打卡、日系甜品、中秋烤肉、熟食好禮、文青首選、健康輕食、養生滋補、頂級盛產果物、品茶美酒賞月…囊括各式送禮需求，商品種類琳瑯滿目、應有盡有，特別的是，今年香港九龍酒店推出「迷你酥皮奶黃月餅(紅盒)」，包裝升級、重本製作，該款月餅每年暢銷港台，一直深受食客青睞，秉承傳統獨創秘方，以專注優質出品為理念，每枚月餅逐一以人手巧製，製作步驟均一絲不苟，售價1530元；台北遠東香格里拉國際大飯店「遠東‧月圓」禮盒是由香宮點心師傅嚴選四款柔軟油潤的傳統廣式月餅，內含港式經典的蓮蓉蛋黃、台灣特色食材的椴木香菇滷肉、創新的紅藜山藥五穀雜糧及黑芝麻杏仁，養生與美味兼具，搭配現代時尚感的亮眼橘色禮盒，光彩奪目，是送禮的最佳首選，售價980元，保證讓你送到收禮人的心坎裡、送出自己的完美好形象！黃友誠進一步表示，高雄大遠百持續舉辦「遠百愛的串連」公益系列活動，此次特別邀請喜憨兒基金會、台灣幸福狗流浪中途協會、蒙恩聽障烘焙坊、愛盲基金會、中華民國唐氏症基金會、心路基金會推出各式公益禮盒；受疫情影響，各大社福團體預購銷售遇到瓶頸，希望藉由高雄大遠百通路平台加強銷售，衝出好成績。同時，現代人越來越重視養生，如何養生首選過中秋，也成為重要的課題，高雄大遠百祭出茂生燕窩「輕美燕窩禮盒」純天然燕窩製作，輕盈營養足，美麗好選擇，售價1880元；日芳珍饌的「松茸烏骨雞」來自老台南50年好味道，以健康為導向，用天然加工方式，製作出讓人難忘的絕妙好滋味，原價1300元特價980元，讓收禮人由裡到外水噹噹，健康過中秋。 除此之外，館內引進從台中發跡的人氣網美麵包店「三牧田麵包專賣店」，週末限定推出好吃又可愛的富士山手撕生吐司，還有高詢問度的富士山奶油酥餅、富士山戚風蛋糕等商品一應俱全，8月21日前享指定禮盒三盒以上享85折優惠。