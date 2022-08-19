華夏（1305）表示，今年全球乙烯新增產能多集中於下半年投產，價格恐易跌難漲，美國EDC產量回升，有助成本壓力趨緩。另因7月中下旬PVC價格已觸底反彈，大陸二十大會議前市場展望偏多，有助穩定亞洲PVC行情，印度、孟加拉目前買家詢盤也有增溫跡象。下半年營運可望隨原料走跌、PVC報價築底反彈，逐步回穩走堅。

此外，美中貿易戰後大陸加工業加速外移越南、緬甸及柬埔寨等地，尤其越南得利窗簾及地磚大型企業進駐，目前PVC年需求約100萬噸，進口量約占60萬噸。今年大陸地區疫情嚴峻導致南向訂單增加，近期又因兩岸關係惡化，部分台商再擴大轉單至東南亞生產基地。

大陸疫情反覆並採清零及封控，造成物流不順及內貿需求萎縮，大量出口以致亞洲市場受到衝擊，PVC行情自第二季高點逐月下滑，並波及全球其他市場；加上EDC美國Vinyl鏈生產狀況頻傳，美國EDC出口價格高掛，影響亞洲EDC行情緩慢走跌，更侵蝕亞洲PVC利差。

展望後市，華夏認為，大陸PVC交易行情自七月中旬起已觸底反彈，目前PVC開工率維持於中性75％，沿海社會庫存處於中高水位；第三季進行計劃性歲修，亞洲PVC廠多採降低開工因應PVC需求減緩，短期PVC供應能量偏低。在大陸PVC價格回溫後，出口去化之必要性已大幅減少。

印度PVC進口上半年已回升，年增3％，目前買家詢盤增加，雖仍以低價貨源進行比議價，一旦供需趨平衡、價格止穩，雨季後農用水管之PVC需求可望出籠。孟加拉近來因PVC價格下跌導致買盤保守，部分下游用戶由於操作過度造成庫存偏低，近日詢價買盤蠢蠢欲動，目前值電線、電纜及管材加工旺季，PVC商機仍可期待。