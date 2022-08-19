雲端服務商博弘雲端指出，疫情所帶動的數位化浪潮正盛，受到上雲趨勢帶動，2022上半年的業績較去年疫情爆發時再成長64％，總經理何冠生表示，展望今年下半年，第四季預計將營運版圖拓展至東南亞，成立暨香港、上海後的海外第三據點，擴大海外營運版圖。

博弘雲端成立於2006年，是AWS大中華區核心級諮詢合作夥伴，也是台灣首家取得MSP認證的夥伴，深耕台灣十多年，目前客戶已超過2,000家，除了常用雲端的媒體、遊戲、電商等客戶，博弘也打入高科技製造業、傳統產業、餐飲業等，包括如饗賓餐飲集團、CSD中衛等，都採用博弘雲端解決方案。

博弘雲端服務項目涵蓋系統架構、數據分析、資安、機器學習 、DevOps、微服務架構（容器服務）、無伺服器服務及大數據等最新趨勢應用，協助企業數位轉型，加速產業升級，2019年則與遠傳電信成為戰略合作夥伴，加入遠傳「大人物」計畫（大數據、人工智慧、物聯網），為遠傳電信挹注雲端量能。

疫情加速雲端需求大增，以企業內需來看，受遠端辦公的影響，企業除購買相關解決方案以外，也將更多業務搬遷上雲，以在零接觸的情況下維持正常營運。此外，疫情帶動數位產業需求急劇成長，例如實體零售轉往線上，以及線上串流、直播需求量大增、虛擬貨幣興起等趨勢，也都加速企業對於雲端的需求。

博弘雲端指出，人才是公司重要的資本，為培養雲端產業人才，對內提供員工專業技能訓練以及原廠訓練，對外，也持續培養產業人才，舉辦「Bootcamp program」培訓課程，提供結構式培訓計畫。博弘表示，課程中除了安排公司內部資深講師開課教學以及學長姊實習制度外，也安排Amazon、Google等原廠專業講師授課，讓全無經驗的新鮮人能從零開始學習雲端產業知識。

博弘雲端指出，疫情帶動數位化浪潮，博弘自2020年開始，營收表現不斷創新高，而雖然去年本土疫情爆發，導致基期較高，但今年上半年的業績仍較去年增64％，何冠生說，看好後疫情時代企業對於數位及上雲需求的持續增長，博弘第四季預計將營運版圖拓展至東南亞，成立暨香港、上海後的海外第三據點，拓展海外版圖。