情侶婚前真的要看清楚雙方，別一時被愛沖昏頭！有女子表示自己因為被愛沖昏頭，又看到男友的爸爸罹患大腸癌末期，在種種狀況之下，答應了這檔婚姻，但雙方家庭僅在飯店吃飯，交換戒指，沒宴客、也沒登記，事後男友爸爸病逝，她被趕出婆家，落得人財兩失的下場。

一名女子在臉書社團「匿名2公社」發文，她表示和老公當初只交往3個多月，2人的婚姻也因為是公公罹患大腸癌末期，婆婆希望她們能夠結婚沖喜，對此，婆婆當初還跑到家中下跪希望成全，於是雙方僅吃頓飯、交換戒指，沒有婚紗，也沒有宴客，甚至因為公公的病情，沒有去登記。

正妹因為被愛情沖昏頭，在加上要幫男友爸沖喜，豈料落得人財兩失的下場。（翻攝自臉書匿名2公社）

但是，因為公公的病情未改善，婆婆去算命，命理師建議2人盡快做人生子，才可幫公公續命，她也聽命努力和老公做人，但公公還是在5月底病逝，對此婆婆把所有怨氣出在她身上，認為當初她家人拖延結婚時間，也怪她故意不生小孩才害死公公，婆婆與老公便開始對她冷淡，公公喪事辦完不斷要趕她出門，她只好先回娘家待著等婆婆冷靜下來。

豈料，這一回去，等了一個多月，老公竟然交了女朋友，還嗆她2人未登記就不算結婚，既然如此，她想拿回待過去的嫁妝、金飾，卻被婆婆趕走還叫了警察，讓她相當傻眼，悔恨當初怎會答應這場「偽婚姻」，也應該要多聽爸媽的建議才是。

貼文一出，網友紛紛留言表示「去派出所報案直接提告」、「還好沒登記」、「還好沒懷上孩子，要慶幸快逃，報警後再去拿東西」、「太荒繆了」、「妳真的要報警告侵佔跟詐婚，不要心軟」、「超誇張的啦」、「不講情份了，還有甚麼好難受的」、「又一個被愛衝昏頭的女人」、「這跟詐騙差不多，雖然沒真的摘器官，但心卻真是被掏空了」。