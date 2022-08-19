林佳龍批評侯市府的五泰輕軌格局太小，應提升為中運量的捷運系統。（呂健豪攝）

新北市長侯友宜與民進黨市長參選人林佳龍，今（18）日都受邀參加新北市地政士會員代表大會，不過2人時間間隔2個小時，行程錯開王不見王的意味濃厚，不過侯友宜表示，所有行程主要都是依主辦單安排，再考量自身行程後決定，否認有刻意錯的情況；林佳龍則是針對五泰輕軌，批評侯市府格局太小。

侯友宜在下午3時許到場，而林佳龍則是在晚間5時許抵達，2人的行程相隔了2個小時。儘管2人一前一後，但是爭取支持的態度都很明顯，侯友宜細數自己在新北執政4年的政績，並承諾未來連任還會有其他重要的建設與規劃，讓新北繼續朝國際大都市格局邁進。

林佳龍則是以自己在台中及交通部的經驗，認為所有的土地政策都要有都市激化做基礎，任何的土地的規劃、發展，都要一定要先把交通打通，所以強調自己在交通部長任內，特別針對首都圈的交通做出許多重要決策，包含環狀線的核定，林佳龍說環狀線是「把珍珠串成項鍊」，另外還有基隆輕軌重新定義為捷運以及汐東線、淡海輕軌藍海線等。

不過對於五泰輕軌，林佳龍則是批評目前市府的格局太小，林佳龍說五泰輕軌是自己在交通部長任內同意的，這條路線從五股、泰山串接三重跟蘆洲，之後還會通過板橋，所以應該要把這條路線提升為中運量的捷運系統，讓新泰塭仔圳、五股垃圾山有一個好的交通跟土地利用。

林佳龍強調，對於五泰輕軌，行政院的態度是支持的，但是在財務計畫方面，地方政府還需要加強，因為這條路線未來會是串連機場捷運，讓新北土地利用透過交通來重新定位的重要建設，而且新北比鄰台北市、桃園市與基隆市，如果1千萬的人口與土地要發展，新北市就是戰場。

最後，林佳龍說當前新北市要有台灣新都的格局，所以未來整個首都圈的土地配合都市計畫撤體檢討，國土的規劃加上交通，讓新北可以地盡其利、貨暢其流、人盡其才，而自己曾擔任過台中市長及交通部長，因此將會是新北市最適當的市長人選。