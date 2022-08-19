中秋節將近，隨著後疫情時代民眾恢復日常社交，今年送禮需求勢必大增，Global Mall新左營車站線上線下雙路並進，以「聚滿月．心亮點」為主題搶攻送禮市場，一次囊括多款月餅、伴手禮禮盒，主打「豐富系多口感」、「視感系黃金餡」及「星級系微奢華」，依照收禮者的口味喜好提供多元禮盒供選擇，傳遞心意。

同時，Global Mall環球Online即日起至8月31日早鳥預購享8折起優惠、滿699元免運費，還可使用iMall會員點數折抵消費，有望推升中秋業績成長一成以上。不只中秋送禮，還推出「便利攜帶」及「一機多用」的夯肉必備烤爐6折起、適合歡聚的美式套餐8折起優惠，一站滿足民眾送禮、團聚用餐及烤肉各式中秋消費需求。

Global Mall表示，新左營車站推中秋禮盒，於環球Online線上祭「聚滿月．心亮點」，主攻三大主題「豐富系多口感」、「視感系黃金餡」及「星級系微奢華」，讓民眾從全台飯店到排隊名店線上一次輕鬆選購，視覺味覺一次擁有。「豐富系多口感」將店內招牌品項一次囊括，推薦手信坊「千代舞薰B禮盒」原價1,280元，優惠價1,088元，有黑豆昆布、山葵咖哩特殊口味月餅及多款雅致小點，10多個品項療癒饕客的選擇障礙；木木江鳥衣谷「秋紅禮盒A禮盒」原價710元，優惠價610元，傳統蛋黃酥、綠豆椪的組合，口感層次豐富、圓潤的外型也很應景；讓收禮者驚喜連連的「視感系黃金餡」，一刀切下恰到好處的流心內餡緩慢流出，手信坊「初代月見C禮盒」原價590元，優惠價443元，包括濃郁的流金奶黃月餅，以及多款招牌品項，瑪德蓮、黑糖赤豆黑餅、風味麻糬等，送禮超有面子。此外，還有多款「星級系微奢華」飯店禮盒，圓山大飯店發揮巧思推出會唱歌的「圓山70跨世紀風華中秋音樂寶盒」，四款經典冠軍廣式月餅，推薦價1,380元，預購享9折。

除了線上選購，Global Mall新左營車站因應返鄉人潮，便利民眾搭車前後立即買，於館內同步也推出多款口碑爆棚的中秋禮盒，星巴克「月光寶盒」經典中增添創新口味，內含伴隨微醺香氣的超人氣「咖啡焦糖威士忌月餅」，打造大人系風味，推薦價2,280元，此外近期登場的嘉義知名伴手禮「旺萊山」也成為送禮首選之一，象徵祈福平安的鳳梨酥往往為熱門禮盒，旺萊山「中秋特別版鳳梨酥15入」原價680元，優惠價640元，若想展現不同新意，也可選擇懿品乳酪「皇后玫瑰檸檬塔」新品單盒推薦價450元、超大食品「仲夏夜」豬肉乾及水果乾組合推薦價950元，獻上滿滿誠摯心意。

此外，Global Mall新左營車站於環球Online線上購物網羅中秋採購清單，主推「便利攜帶型」及「一機多用型」爐具配件全面6折起，若於戶外使用炭火夯肉，建議挑選體積輕巧、便於攜帶的款式，推薦露營生活好物網「星火3D焚火台」原價3,299元，優惠價2,699元，或「tent-Mark 鈦製個性焚火台」輕量全鈦材質僅500克，推薦價3,980元，讓食物裹上濃厚炭香，別具風味，也可以帶上露營生活好物網「Dr. HOWS馬卡龍迷你爐」推薦價1,980元，方便烤土司或煮小火鍋；若想在冷氣房消暑，宅在家烤肉，一機多用途的烤爐最受歡迎，可選購金石堂「KINYO麥飯石電烤盤」推薦價1,080元，無煙設計加上大面積烤盤，可同時進行多種料理；金石堂「Kolin韓式煮烤鴛鴦電火鍋」原價1,880元，優惠價1,150元，一鍋三享鴛鴦火鍋及燒烤，聚餐在家烹煮好玩又有趣。