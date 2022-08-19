陽明海運（2609）8月增開台灣直航中東加班船，協助台灣客戶拚出口，8月30日從高雄出發，靠泊港序為上海–寧波–廈門–巴生港–傑伯阿里–舒艾拜–烏姆蓋薩爾–傑伯阿里–蛇口。
陽明表示，目前全球港口作業仍受疫情影響，碼頭作業效率不佳，多數商港擁塞，船期延誤狀況短期難以緩解，導致出口艙位不足與各類產業供應鏈吃緊之窘境延續。
因此，陽明在8月進行臨時性運力調整，針對台灣出口艙位短缺之中東線增開一航次，紓緩國內產業出口艙位壓力，滿足客戶需求。
陽明海運（2609）8月增開台灣直航中東加班船，協助台灣客戶拚出口，8月30日從高雄出發，靠泊港序為上海–寧波–廈門–巴生港–傑伯阿里–舒艾拜–烏姆蓋薩爾–傑伯阿里–蛇口。
陽明表示，目前全球港口作業仍受疫情影響，碼頭作業效率不佳，多數商港擁塞，船期延誤狀況短期難以緩解，導致出口艙位不足與各類產業供應鏈吃緊之窘境延續。
因此，陽明在8月進行臨時性運力調整，針對台灣出口艙位短缺之中東線增開一航次，紓緩國內產業出口艙位壓力，滿足客戶需求。
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