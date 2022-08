精準醫療廠普生(4117)表示,首次榮獲「2022年亞洲最佳企業雇主獎」(HR Asia Best Companies to Work for in Asia),凸顯致力邁向幸福企業、全方位重視同仁各項發展之肯定。總經理林孟德表示,集團認為人才為企業永續發展之基石,成立來至今秉持全體同仁與集團價值化發展,包括各項公司福利、注重同仁身心健康、尊重各部門同仁立場並隨時保持同仁協調溝通與意見回饋、並鼓勵給予資源進行人才專業培訓等,朝幸福企業、永續經營發展目標前進。

「亞洲最佳企業雇主獎」為亞洲人力資源雜誌《HR Asia》主辦,今年台灣區評選已邁入第五屆,主題係以多元化、公平和包容為主,今年總共有超過3百多家企業、約26,000名員工參與全面評估模式問卷填寫及主辦單位專業審核評選,台灣地區僅97家企業獲獎,普生亦在眾多優質企業中脫穎而出、並首次榮獲2022年亞洲最佳企業雇主獎之殊榮。

林孟德指出,普生以成為世界級檢驗技術指標公司為企業願景方向,重視人才為企業發展永續之續航力,充分完善包括各式津貼與升遷制度、工作和家庭福利、員工身心健康、內部定期專業知識培訓與同仁外訓補助等,亦不定期舉辦彈性多元內部活動、鼓勵跨部門交流、亦針對優秀員工給予獎勵政策等,凝聚全體同仁向心力、提升並尊重全體同仁價值與發展,以此次評選分為「企業核心文化」、「員工自我意識」、「團隊溝通協作」三大指標,普生皆優於業界平均分數表現,凸顯員工認同公司文化與發展、願意與組織及團隊合作共同成長、以及對集團的向心力與歸屬感。