高溫與缺水等極端氣候現象在大陸蔓延，已影響到民生與經濟活動用電。外媒引述消息人士稱，位於上海的特斯拉超級工廠與上海汽車已去函上海市政府請求協助，要求保障四川省零件供應商的電力供應。陸媒指出，上海市經信委已確認該函屬實。

外媒引述知情人士報導稱，這份在社交媒體上流傳的文件顯示，上海市經濟和信息化委員會遞交給四川省政府的文件，要求四川省對成都銀利汽車零部件等16家位於該省的汽車零件供應商持續供電，雖然目前汽車生產商尚未出現任何延誤。消息傳出後，上海經信委已確實此函件為真實文件。

位於上海的特斯拉中國對此不予置評，上汽集團發言人表示，正積極與四川當地政府協調，以減少電力緊張帶來的影響。

陸媒《財新網》指出，上汽集團和特斯拉向上海市經信委反映，四川省部分限電影響重點汽車零部件供應商，導致上汽與特斯拉出現零部件短缺，影響整車下線，主要涉及成都銀利汽車零件公司等16家企業。

上海經信委表示，為保障兩地產業鏈供應穩定，特商請四川工信廳協調當地有關部門，為這些企業傾斜一定的電力資源，減少白天的限電時間，滿足企業連續足量生產需求。這封信函還附上四川受限電影響的汽車零組件企業名單。

香港《經濟日報》報導說，四川在新能源汽車行業的內地版圖中佔有重要位置，尤其是核心的動力電池領域，四川鋰系列產品產能產量居全國第一。

四川新能源汽車創新中心董事長華劍鋒說，「從新能源汽車產業鏈來說，四川優勢更多在關鍵核心零部件，特別是在動力電池方面已經打了一個非常好的基礎。可以說已基本集齊動力電池整個產業鏈的頭部玩家。」