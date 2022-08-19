金管會從8月1日至10月底正受理業者申設純產險網路投保公司，富邦金控被市場點名可能申設，但富邦金總經理韓蔚廷19日法說會則表示，純網投對短期業務綜效不明顯，對參與開設純網路產險持保留態度。

韓蔚廷表示，目前融對開設純網保產險公司採較保留，主要以目前內部分析，對短期業務綜效不明顯，如果後續金融科技公司或有場景有流量的公司合作，或許有可能。

富邦產險不但是產險業的龍頭，在7月份底時市占率已逾26％，在網路投保業務，富邦產險也是居冠，新安東京海上產險緊追其後，其他產險網路投保產險金額及量並不大，整體網路投保金額占簽單保費比重僅在1％多。

針對富邦產險的防疫險理賠情況，富邦金表示，上半年產險稅後損33.7億元，其中防疫保單影響，上半年直接損失是200億元，自留損失127億元，上半年目前已全數提列，截至7月底有效保單是160萬件，直接損失近300億元，扣除再保險，自留損失約150億元，6月已回收負債項下危險變動特別準備金30億元、權益項下重大事故特別準備金37.2億元。

富邦金說，富邦產險上半年RBC為225.8％，7月底RBC仍有超過200％，日前決定增資150億元因應，增資後可望再提高RBC 100％以上。目前防疫保單預估損失是以損失率約19％來作預估，若台灣確診率再提高，每提高1％，富邦產直接理賠會增10億元，雖然有再保，但再減少損失的金額並不大。