有著「全台最辣女醫師」稱號的婦產科女醫師沈怡岒，自和同為醫生的老公結婚後，常在社群分享日常，擁有美麗外表和出色醫術的她，是不少人心中的性感女神，不時也會上節目分享看診故事，成功建立起一票粉絲群，近日分享穿超辣的泳裝照片，側邊挖出多個洞，一身超犯規曲線，便引起大家的熱議。

照片中，沈怡岒身穿超火辣的連體泳衣，只見她身體的兩片黑布，正一前一後地貼合她的身體，不過布料的包覆並不包含側邊，因此由泳衣旁邊的大片肉色被洩露光光，前、後面的支撐更是只靠繩子和扣環，並開出一個個洞口，都不怕好身材就要撐爆泳衣，至於下半身的肌膚和美腿，也同樣很清晰、誘人。

沈怡岒的泳衣側面，有不少細小的洞口。(圖/沈怡岒 FB)

沈怡岒雪白肌膚美腿全被看光。(圖/沈怡岒 FB)

這次，沈怡岒透露，能拍出好照一切是因為老公太懂拍她。她在貼文寫下：「老公視角的我，不得不誇獎一下，他拍照技術真的有進步」，至於網友們也大讚她老公：「拍的好有嗆辣韻味」、「他知道男人視角可以如何吸引，太香的畫面」、「陳醫生拍的好，才可以放他的版面」、「都可以做雜誌封面了」、「辣到不行」。

沈怡岒之夫陳威宇醫師，發文表示手機都是老婆和小孩照片。(圖/陳威宇 FB)

同一日，沈怡岒同為醫師的老公陳威宇，也有開立粉專自媒體，可見他打趣發文寫道「老婆誇獎我越來越會拍照，導致我卯起來當攝影師，手機打開全是老婆跟女兒照片，發現自己自拍越來越少，我是不是掉入工具人陷阱中，各位男士可以幫我解答嗎？」寵妻之心溢於言表，對話也充滿夫妻之間的生活趣味。