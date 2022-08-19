台北市長選戰，國民黨蔣萬安、民進黨陳時中、民眾黨支持的台北市副市長黃珊珊三強競逐。YouTuber「桃園孫先生」19日在台北市大同區進行「台北市長民調大對決」街頭民調，蔣萬安以26票領先，陳時中19票、黃珊珊13票。

桃園孫先生19日在YouTube上傳「台北市長民調大對決」街頭民調直播，此次在台北市大同區進行，共列出黃珊珊、陳時中、蔣萬安等3個選項，結果，蔣萬安以26票領先，陳時中19票、黃珊珊13票。

選擇黃蔣萬安的民眾認為，「比較正直」、「 欣賞他很多」、「不喜歡其他兩個」、「因為不喜歡陳時中，防疫太差」、「沒有亂講話」。

選擇陳時中的民眾則認為，「他做人不錯，做事就好，不會亂講話」、「蠻實在的」「有效率」、「有責任」。

選擇黃珊珊的民眾認為，「市政處理不錯」、「從她平常講話來看，能力比較強」、「給新人一個機會」、「比較中間 」、「欣賞她的決策」。