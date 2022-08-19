賀軍翔飾演霸道總裁「雷碩」。（愛爾達提供）

「青碩兄弟」賀軍翔（左）和朱亞文（右）特種部隊打出共患難兄弟情。（愛爾達提供）

「留情CP」女霸總楊子姍（左）戀上無業遊民朱亞文（右）。（愛爾達提供）

陸劇《賴貓的獅子倒影》由實力派演員朱亞文、楊子姍、賀軍翔和李媛領銜主演，劇情講述女總裁慕晚晴（楊子姍 飾演）與無業遊民劉青（朱亞文 飾演）這對歡喜冤家共同成長的愛情故事。除了男女主角的感情線之外，「台灣偶像劇男神」賀軍翔的演出也掀起話題，在劇中飾演溫柔紳士的大老闆「雷碩」，特別是他招牌的若有若無歪嘴笑，讓資深劇迷們忍不住驚呼：「是惡魔在身邊啊！雷碩就是『多財多億』又成熟睿智的阿猛！」

賀軍翔和朱亞文在劇中的「兄弟情」也超吸睛，兩人曾是並肩作戰的特種部隊組員，退役後時隔許久再見面，就先上演一場激烈的「貼身肉搏戰」，身為最熟悉的陌生人，出招攻擊全都直挑對方弱點，但其實這場看似行雲流水的動作戲，在確認走位時卻頻頻卡關，原來是賀軍翔本有個要從「正背面」抓住朱亞文雙臂的動作，沒想到因為他的屁股太翹，導致角度不太好用力，只能放棄改從他的側邊進攻，隨著花絮影片的公開，也讓「青碩兄弟」的支持度直線狂飆。

另外，賀軍翔熱愛運動人人皆知，今年初更在《全明星運動會 第三季》中擔任隊長，不僅帶領隊伍拿下總冠軍，還獲得年度MVP殊榮，他不只稱霸各個球場，在拍攝《賴貓的獅子倒影》時也曾被劇組捕捉到在片場隨手拿著籃球，大秀花式運球絕技，就連一旁的工作人員和臨演都忍不住讚嘆：「真的太帥了！」而這段影片也意外掀起回憶殺，勾出不少粉絲留下「小美打球真心帥！」、「鬥牛要不要啊！我的青春回來了！」等留言，引發熱議。

《賴貓的獅子倒影》8月22日（一）起，週一至週五晚間7點，於愛爾達影劇台（MOD CH355）全台電視首播。