九合一選舉倒數中，各政黨也摩拳擦掌準備，今（19）日民進黨桃園市長參選人鄭運鵬與同黨市議員、桃園市長鄭文燦合拍形象照，不只拿出電影《星際大戰》的光劍，還帶了不少卡通動漫等道具，甚至在臉書上分享好笑又有趣的一幕，網紅「四叉貓」劉宇也入鏡，許多網友看到後紛紛直呼「太超過了」，引發討論。

鄭運鵬今日在臉書上表示，「認真拍形象照，卻被一群年輕桃園市議員參選人鬧場！而且還混進一隻甚至不是參選人的色差貓？」從圖片中可以看到，鄭運鵬兩手一攤配上劉宇的庫洛魔法使法杖，畫面相當有趣，鄭運鵬更hashtag「運轉桃園大進化」，此篇文章一出，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛表示「我要小櫻的魔法棒啦」、「太超過了，貓」、「要拿大鋼彈當背景」、「庫洛魔法貓？」、「庫洛魔法使手杖耶」、「有四叉貓耶，讚讚讚」、「有貓就給讚！」、「拿電光劍還捏劍訣？頗厲害！」、「這表情很讚」、「笑死太歡樂了」。