資深男星余天二女兒余苑綺（現改名余泳澐）多年前發現罹患直腸癌，歷經數十次化療都未好轉，近日更驚傳病危「狀況非常不好」，甚至余天透露女兒還用比的說讓她走，令粉絲都相當不捨；余苑綺經紀人閃亮亮今（19日）在臉書發文集氣，還自願折壽給她。

余苑綺昨（18日）傳出病情不樂觀，經紀人閃亮亮也證實她的病況，比外界所知道的還要不好，更一度落淚坦言很害怕；今日上午閃亮亮特地在臉書發文，表示自己相信會有奇蹟發生，曬出多張和余苑綺的合照，並跪求老天爺「我願意折壽給疼愛我的家人綺綺」。

閃亮亮曬出的合照中，余苑綺看起來相當有精神，也讓大票網友也很不捨，紛紛留言幫忙集氣，期盼余苑綺能早日康復，「加油亮亮我們一起集氣」、「祝福苑綺，平平安安，加油」、「祈願，平安度過一切難關」、「求老天爺、菩薩，請就就苑綺，她的小孩都很小，請別把媽媽帶走」、「祝抗癌成功」。

其實閃亮亮負責余天一家人演藝工作多年，早已好到像是家人一樣，過去他曾透露余家人很照顧他，如今看到苑綺在醫院對抗病魔，便自願折壽希望她早日康復。