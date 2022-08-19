民進黨前立委、台灣自救運動宣言起草人魏廷朝妻子張慶惠今天中午辭世，享受80歲。民進黨桃園市長參選人鄭運鵬在臉書發文弔念，他說，「不會忘記慶惠姊的期待，會用勝選，讓慶惠姊安心。」

鄭運鵬寫到，1977年，張慶惠是個單純的國中老師，與「前政治犯」魏廷朝組成家庭，結果不到3年的時間，魏廷朝因為「美麗島高雄事件」第3度入獄。當時張慶惠女士挺著大肚子，去監獄探望先生。女兒魏筠出生時，父親也缺席。在威權的年代，台灣人為了追求民主自由，一波一波的投入民主運動。其中，台灣女性堅毅的身影，是那個年代最動人的風景。

鄭運鵬又說，2005年，他是立法院的新科立委，張慶惠是他立法院的同事，也是黨內的前輩。2012到2014年，擔任民進黨組織部主任時，張慶惠是民進黨婦女部主任。張慶惠為人和善、正直，多年以來無論在國會、在黨內，都是他尊敬的民主前輩。

鄭運鵬提到，2018年縣市長選舉後，張慶惠為了答謝他為魏筠助選，特地將這個少見的「仙草茶餅」送來他的立法院研究室。近來耳聞張慶惠身體不適，也到醫院探視，沒想到才僅僅幾個星期就驟然長逝，令人十分不捨。

「慶惠姊的一生，就是台灣女性的堅強身影」，鄭運鵬說，請魏筠與家人放心，台灣人不會忘記她的堅毅與努力，「也不會忘記慶惠姊的期待，我會用勝選，讓慶惠姊安心。」