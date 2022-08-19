通膨怪獸嚇壞歐美消費，貨櫃海運運價連續十周下跌。上海航交所SCFI出口貨櫃運價指數19日最新報價，下跌132.84點至3,429.83點，跌幅3.73％較上周收斂，歐美三大長程航線持續走跌，其中美西線單周下跌高達371美元、跌幅6.03％，美東線一舉跌破9,000美元大關，跌幅1.25％。

對照德魯里世界運價指數WCI在18日報價，周跌3％至6,224點，上海到鹿特丹、洛杉磯都下跌5％，惟上海到紐約運價已持平。

多家貨代業者解讀，歐美持續受到通膨影響拉貨，加上大陸封城影響製造業出貨，都造成運輸需求疲軟。船公司正持續抽船減少艙位供給，支撐運價。

據SCFI最新報價，美東線每40呎櫃運價8,992美元，周跌114美元、周跌1.25％，回測去年6月下旬低點；美西線每40呎櫃運價5,782美元，首見跌幅多達371美元，跌幅擴大至6.03％。

歐洲線每20呎櫃運價4,788美元，下跌183美元，跌幅3.68％；地中海航線每20呎櫃運價5,483美元，下跌150美元、跌幅2.66％。