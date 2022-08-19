國家通訊傳播委員會（NCC）6月底通過數位中介服務法草案，並且召開三場數位中介服務法草案，引發業界反彈及各界質疑言論自由大倒退的疑慮。對此台北市長參選人蘇煥智今痛批，行政主管機關有「球員兼裁判」的疑慮，賦予行政機關擴權，對憲法保障的言論自由侵害太大，應該全部退回、重新檢討。

蘇煥智今指出，數位中介服務法第18條草案賦予行政主管機關「暫時加註警示處分」的權限，顯有「球員兼裁判」的疑慮；而且採取概括性的立法，嚴重限縮人民對於公共政策及公共事務的言論自由；應該改採列舉性的立法，例外限制為原則。才不會大幅限制人民對於公共政策及公共事務的言論自由。

蘇煥智指出，根據數位中介服務法草案第18條，可由各主管機關依各自法規，向法院聲請「資訊限制令」，當取得法院限制令後，業者必須配合辦理，就違法的內容做資訊移除或限制其接取等必要措施。但在法院裁定前，依該條第8款並允許各主管機關可以進行「暫時加註警示處分」。

蘇煥智認為，草案第18條第8項法院裁定前，賦予各主管機關有權「暫時加註警示處分」，這樣等於行政機關「球員兼裁判」，可以自行認定網路內容違法與否，等於行政機關擴權。所以他們主張「暫時加註警示處分」仍應該由司法機關來作裁決。

另外有關「暫時加註警示處分」；他認為，屬於言論自由的例外規定，應該採取例外的列舉主義立法。而不應該如草案的概括性規定，將所有的公共政策及公共事務都可以由主管機關下「暫時加註警示處分」。這個草案賦予行政機關擴權，對憲法保障的言論自由侵害太大。

蘇煥智強調，從草案第18條就可以看到數位中介服務法侵害言論自由太大，內容存有重大的瑕疵，數位中介服務法草案應該全部退回、重新檢討。