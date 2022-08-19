新北市長侯友宜8日與行政院長蘇貞昌同台視察捷運汐東線規畫，原以中央會核定通過，最後卻落空，交通部18日指出，新北市尚未完成綜合規畫報告修正，因此無法核定。林佳龍競辦發言人李坤城酸侯友宜，不要爲了選2024總統在全國趴趴走，應先專心督促捷運局趕快修正綜合規畫報告送進交通部，以首都圈治理角度，讓計畫往前推進，不要再本位主義了。

李坤城表示，關乎首都圈新北、台北、基隆三市捷運的民生汐止線和基隆捷運二案，在林佳龍擔任交通部長任內，以首都圈角度邀集北北基三市長已經達成協議，優先推動汐東線計畫。

但全案一直卡在新北市政府的本位主義，對於預算分配、主辦機關仍不願回應，直到行政院蘇院長拍板本案，5日新北市政府才對外宣稱願意負擔的經費比例，也展開綜合規畫報告修正，目前新北市政府仍在修正中。

李坤城指出，5日的會議結論就寫明，請新北市政府依共識的分攤原則修正汐東捷運報告，並正式函文至交通部鐵道局抽換，以利鐵道局彙整近期相關議題的協商結果，陳報交通部辦理後續審議作業。

當時雙北的捷運局代表都在，侯友宜市長還搞不清楚狀況，目前新北市的計畫還沒送出來，難道要行政院核定一個還沒確定的預算內容？要求新北市長侯友宜，趕快送出計畫，不要又把延宕責任又推給中央。