楊貴媚和王童導演也蒞臨現場。（粘耿豪攝）

紀念李行導演逝世1周年的「李行導演回顧紀念影展」今（19日）舉辦開幕儀式，房祖名代表住在香港的媽媽林鳳嬌前來，也是他在呼麻事件後，時隔8年首度公開受訪，在媒體簇擁下先是尷尬直呼「不知道要講什麼」，接著表示「很開心媽媽可以遇到這麼好的導演，在她的事業幫這麼大的忙，我以一個後輩，謝謝他造成我媽媽有這麼好的事業」。

林鳳嬌憑李行1978年執導《汪洋中的一條船》獲亞太影展女主角，隔年再以李行執導《小城故事》奪下金馬影后，房祖名說：「除了爺爺過世以外，從沒看過媽媽那麼傷心，李導演就像她的親人一樣。」而他先前曾透露沒看過媽媽和李行導演合作的作品，昨表示已回去補看《汪洋中的一條船》，也稱讚媽媽演技好，「媽媽較常演愛情片，但爸爸卻是武打演員出身，他們2個當初結緣，也是因為李導演」。

被問到近況，房祖名說有「搞一些自己內部的東西」，去年還從墨西哥引進自己開創研發的龍舌蘭酒，預計會在亞洲多處上市，但仍希望有一些自己的創作，目前皆以幕後為主，除了前年執導了電影《曾經相愛的我們》，尚未有其他計畫，先前他與柯震東一起直播，迴響熱烈，他未來應該不會做直播相關的工作，但會去支持柯震東的新片。

楊貴媚今也蒞臨現場，她曾與李行合作《又見春天》，感性表示「我們很幸運能擁有他」，並分享李行雖然在片場個性嚴謹，對待演員卻非常溫柔，她說當年與秦漢拍吻戲，反覆拍了好幾次，最後用了2卷底片，不過李行依舊沒有動怒，楊貴媚也打趣表示「曾聽說被他嚴厲罵過的都會大紅，可能因為我都沒被罵，才會紅得這麼慢」。

「李行導演回顧紀念影展」於8月19日至9月4日放映，OPENTIX系統線上免費索票。現場保留部分票券，可於每場次開演前一小時，至國家電影及視聽文化中心一樓服務櫃台索票，每場次票券有限，索完為止。更多場次、相關活動及講座資訊，將於國家電影及視聽文化中心官方網站及官方粉絲專頁宣布。