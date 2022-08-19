今年夏天爵士音樂饗宴重磅回歸，8月20日晚上7點30分於兩廳院藝文廣場熱鬧登場，當晚邀集26位台灣知名爵士音樂家同台，包括首次加入戶外派對的金曲歌后艾怡良，夢幻卡司讓廣大樂迷重回現場聆聽爵士樂，同享音樂盛宴，台新銀行並於現場邀請民眾參加「尋找植人計畫」，用行動愛地球，一同實踐綠色生活。

連續三年支持夏日戶外派對的台新銀行，今年歡慶30周年，台新藝術獎也邁入20周年的里程碑，持續以培養國人藝術視野、豐富心靈與生活為企業目標。台新銀行文化藝術基金會執行長鄭雅麗表示：「兩廳院長年舉辦爵士音樂節以及夏日爵士派對，已是國內外爵士音樂家交鋒砥礪的最佳舞台，也是台灣爵士樂迷不可錯過的盛宴，期待8月20日與上萬名觀眾一起感受夏日爵士戶外派對獨有的活力與魅力。」

除音樂派對外，台新銀行指出，該行倡議認真永續，鼓勵民眾實踐綠色生活，當天於台新銀行帳篷區掃描指定QR Code，參加「尋找植人計畫」活動於網頁中種植樹木並為其澆水，經現場工作人員確認後，就可獲得精美小禮物，現場同時也準備戶外派對永續贈禮FoFoCup折折杯，數量有限，邀請民眾與台新銀行一起加入倡議永續的行列。

為鼓勵卡友多多參與藝文活動，台新銀行說明，為持卡人提供刷卡購票折扣優惠，明年7月底前，購買兩廳院自製節目票券並刷台新銀行任一信用卡即可獲95折優惠，8月20日請喜歡爵士音樂的民眾，與該行一起現場搖擺，共享夏日美好爵士音樂饗宴。