亞洲專業人力資源期刊《HR Asia》日前頒發2022年「亞洲最佳企業雇主獎」(HR Asia Best Companies To Work For in Asia 2022),遠東商銀再度贏得金融業最佳雇主獎,連續二年得到肯定。

遠東商銀表示,亞洲最佳企業雇主獎針對「組織文化」、「員工體驗」、「團隊合作」三大面向深入評鑑,該行以優於台灣金融產業成績勝出,因為以員工為本,致力打造幸福職場。

就因應新冠疫情為例,遠銀採最高規格防疫,啟動異地備援、居家辦公、彈性分流上下班、複合式遠距辦公計畫(Hybrid Work)等機制,並為同仁加保「法定傳染病醫療健康保險」,升級醫療保障。除配送同仁口罩、防護面罩、快篩試劑等防疫物資,另加發樂活補助金,補助員工購買防疫及保健相關用品,守護員工的安全與健康。

遠東商銀指出,該行以打造員工與公司成就共享的幸福職場為目標,持續優化薪酬福利、人才培育、職場環境等各項人力資源政策,連續二次獲得勞動部人才發展品質管理系統(Talent Quality─management System, TTQS)金牌認證,近一年來,已取得勞動部「國家人才發展獎─大型企業獎」及天下創新學院「年度學習之星獎」等人才培育大獎。

此外,遠銀近年來因營造健康職場有成,榮獲台北市政府衛生局「台北市績優健康職場」、教育部體育署「運動企業認證」及「i sports全國運動年曆積分聯賽季軍」。遠東商銀強調,未來將持續秉持共創、共享及共好的信念,深耕夥伴價值,以不負「亞洲最佳企業雇主獎」的榮譽。