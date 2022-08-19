國民黨立委鄭正鈐、洪孟楷與吳斯懷成功前往柬埔寨救援一名19歲陳姓男子返台，但今天卻傳出陳男仍有一位鄭姓友人仍滯留柬埔寨，今晚12時若付不出贖金就將遭殺害分屍。鄭正鈐晚間受訪表示，早上研究室確實有接到鄭母陳情。

洪孟楷則說，已將相關資訊轉警政署、外交部協助處理。

鄭正鈐表示，事前並不知道有鄭姓待援民眾的事情，但在救出陳男後，陳男確實有提到還有一個一起被騙出國的朋友，希望能等他一起走。但鄭正鈐等人現場判斷，陳男在柬埔寨久留恐仍有危險，才趕緊先帶陳男回國。

鄭正鈐說，今天上午立法院研究室確實有接到一位鄭姓媽媽致電，反映自己的孩子人仍在柬埔寨，但鄭母籌不出15萬元台幣贖金，希望鄭正鈐能協助救援，但因再協助救援有難度，只能轉知相關單位協處，研判鄭母孩子應就是陳男友人。

鄭正鈐表示，詐騙陳男與陳男友人至柬埔寨的民眾，已遭警政署逮捕，既然警政署有能力處理該詐騙案，就應即刻協助救援。