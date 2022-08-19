全球最年輕領袖、芬蘭總理馬林（Sanna Marin）再掀跑趴風波，近日一段本人與其他知名歌手、網紅等人扭腰擺臀的狂歡影片外流，飽受反對黨批評，甚至要求她接受藥檢。對此，迎來芬蘭網友評價兩極，酸民痛罵有損形象，不少人則認為這是標準的工作生活平衡。也讓外界好奇什麼原因能讓馬林長期深獲愛戴呢?
根據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，現年36歲的芬蘭總理馬林（Sanna Marin）擁有亮麗外型、穿搭品味十足，曾以黑色深溝西裝登上時尚雜誌封面，引起熱烈迴響。自2019年上任成為全球最年輕領袖，有別於以往政治人物嚴肅形象，馬林給人隨和、誠懇的親切感，跳脫傳統框架，提倡奔放又新穎的政見，也因此深得民心。像是一週工作4天，每日工時6小時，讓國人將時間花在自己所愛的人身上。
儘管民調表現持續穩定成長，但她熱愛跑趴、追求自由的靈魂多次激發反對人士質疑。2021年大流行疫情爆發之際，馬林因有接觸史而被匡列，但還是照樣上夜店至凌晨4點，還被拍到沒戴口罩，為此出面向大眾道歉；近期的熱舞片有網友力挺，說道「世界上最酷的總理!」、「她完美示範工作、生活達到平衡!」不過也有人看不下去，直呼「什麼狀況阿…」、「好丟臉…」
今年6月，馬林驕傲出席在首都赫爾辛基舉辦的同志遊行，與年輕人零距離互動；童年經歷雙親離婚，母親長年被喝醉酒的父親施暴，從此對男性失去信任，迎來下一段同性婚姻，她也因此被兩位偉大女性扶養長大。10幾歲就在麵包店打工，求學時期更堅持半工半讀，相信自己能做任何事情。
個人平台可以看到，馬林不吝於曬出平時與女兒(Emma)的互動，母愛之情爆棚。
由於不被世俗接受的家庭組成，從小遭受許多同儕霸凌，她曾表示「沉默是最難的，隱形給我一種無能的感覺…」
文章來源：Not your average stuffy politician! Finnish PM Sanna Marin, 36, seen dancing wildly in leaked video leads Pride events after being raised by two mothers, posed 'topless' on fashion magazine cover and still goes clubbing
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