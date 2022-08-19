全球最年輕領袖、芬蘭總理馬林（Sanna Marin）再掀跑趴風波，近日一段本人與其他知名歌手、網紅等人扭腰擺臀的狂歡影片外流，飽受反對黨批評，甚至要求她接受藥檢。對此，迎來芬蘭網友評價兩極，酸民痛罵有損形象，不少人則認為這是標準的工作生活平衡。也讓外界好奇什麼原因能讓馬林長期深獲愛戴呢?

根據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，現年36歲的芬蘭總理馬林（Sanna Marin）擁有亮麗外型、穿搭品味十足，曾以黑色深溝西裝登上時尚雜誌封面，引起熱烈迴響。自2019年上任成為全球最年輕領袖，有別於以往政治人物嚴肅形象，馬林給人隨和、誠懇的親切感，跳脫傳統框架，提倡奔放又新穎的政見，也因此深得民心。像是一週工作4天，每日工時6小時，讓國人將時間花在自己所愛的人身上。

儘管民調表現持續穩定成長，但她熱愛跑趴、追求自由的靈魂多次激發反對人士質疑。2021年大流行疫情爆發之際，馬林因有接觸史而被匡列，但還是照樣上夜店至凌晨4點，還被拍到沒戴口罩，為此出面向大眾道歉；近期的熱舞片有網友力挺，說道「世界上最酷的總理!」、「她完美示範工作、生活達到平衡!」不過也有人看不下去，直呼「什麼狀況阿…」、「好丟臉…」

今年6月，馬林驕傲出席在首都赫爾辛基舉辦的同志遊行，與年輕人零距離互動；童年經歷雙親離婚，母親長年被喝醉酒的父親施暴，從此對男性失去信任，迎來下一段同性婚姻，她也因此被兩位偉大女性扶養長大。10幾歲就在麵包店打工，求學時期更堅持半工半讀，相信自己能做任何事情。

個人平台可以看到，馬林不吝於曬出平時與女兒(Emma)的互動，母愛之情爆棚。

由於不被世俗接受的家庭組成，從小遭受許多同儕霸凌，她曾表示「沉默是最難的，隱形給我一種無能的感覺…」