機車事故頻傳，為教導參加「新北女孩培力」計畫的女孩們安全使用機車，新北市社會局委由天元慈善功德會，在新北高工汽機車教室，由專業老師從機車的性能、安全帽的選配到如何安全騎乘，都有詳盡的教導，女孩們也都認真學習，以「我好機車」為榮。

「機車一定要騎乘在專用道，遇轉彎一定要採兩段式左、右轉！」新北高工汽車科老師邱傳福一再的叮嚀，他告訴女孩們，不僅要安全駕駛，還要「防禦駕駛」，就是在騎乘用路時，預測可能發生的狀況，如貓、狗瞬間闖入，小孩玩球突然跳過來，甚至有別的車輛切入，或是車輛爆胎等，在危急的關鍵時刻，必須做出正確的防禦動作，以避免自己受到傷害。

邱傳福表示，現在電動機車很流行，傳統汽油機車行駛聲音大，電動機車雖有模擬聲音，但因聲音過小，路人尤其長輩可能聽不到，因此必須適度的輔以喇叭聲。另外避免騎乘在大車周邊，尤其聯結車會有內輪差，駕駛容易有視覺死角。

女孩們也動手學習如何補胎打氣，檢測輪胎胎紋和深度，可用5元硬幣測試，避免胎紋磨平，遇雨容易打滑而生危險。在每次騎乘時，更要先做各項檢測，包含剎車、儀表聲光信號等。

女孩婷婷今年準備就讀黎明科技大學時尚經營管理系，她在去年高三時也參加天元功德會舉辦的堆高機體驗活動。她說，學校或社會都常被性別刻板印象影響，認為女生不該去做這、做那，但她從小是外婆養大，爸媽不在身邊，在她小四暑假時外婆過世，被社工安排到寄養家庭住了五年，後來到功德會參加暑期營隊，學習許多技能，她告訴自己要獨立堅強，把握各種學習機會，上大學後準備打工，要使用機車作為交通工具，因此很認真的學習各項安全知識和技術。