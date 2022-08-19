日本國家安全保障局長秋葉剛男和中共中央政治局委員楊潔篪在天津舉行會談後，日媒分析稱，這次會談的目的應是為改善日中關係、實現兩國首腦會談探路。但是日中關係在釣魚島爭議與台灣問題引發的美中對立形勢下，要穩定日中關係並非易事。

日本《共同社》報導稱，日中兩國政府在9月29日迎來邦交正常化50週年之前，為改善關係重啟了高級別政治對話。日本首相岸田文雄派遣國家安全保障局長秋葉剛男前往中國，在研判中方態度的同時，也探尋實現與中國國家主席習近平會談的突破口。

報導說，日本首相岸田文雄只有在去年10月就任首相後不久，與習近平舉行過一次電話會談。據分析，秋葉此次與中國外交事務一把手、中共中央政治局委員楊潔篪舉行會談，可能使實現首腦間對話的協調工作加速。

報導表示，中國在台灣周邊舉行大規模軍演發射的5枚彈道導彈落入日本專屬經濟區（EEZ）內，此事發生後，岸田在8月10日的記者會上強調日中對話的必要性，他說：「正是這種時刻，實現溝通尤為重要。與中方的對話窗口始終敞開。」

報導分析稱，今後為了實現與習近平會談，可以想到是線上方式或利用今秋以後召開的國際會議的方案。岸田文雄將在密切關注國內頑固對華消極輿論的同時，力爭構築「穩定且建設性的關係」。

不過，報導認為，釣魚島附近頻繁有中國公務船駛入日本領海，圍繞台灣的美中對立加劇，在此形勢下穩定日中關係並非易事。

此外，由於中國在秋季前後將迎來5年1次的共產黨全國代表大會，期盼國內外局勢的穩定。外界認為，在美中對立加劇背景下，中國或有意利用邦交正常化50週年之機穩定對日關係。

報導還指出，此次秋葉與楊潔篪會談是應中方要求舉行的。