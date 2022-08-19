新北市新莊今（18）日晚間7時許發生一起凶殺案，2名同住的友人因故發生口角，其中1人持瑞士刀刺傷另1人，被害者女友在睡夢中被爭吵聲吵醒後起床查看，赫然發現男友遭其室友刺傷，倒臥在血泊中，趕緊打電話報警。

警方到場後，當場逮補凶嫌，並通知救護車將傷者送醫，傷者送醫時沒有生命跡象，目前還在醫院搶救中，至於凶嫌在犯案後精神狀況不穩，目前尚無法接受警方訊問，因此案發過程還需要釐清。