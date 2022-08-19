美國始祖級天后女歌手瑪丹娜（Madonna）64歲仍活躍於舞台上，出道至今擁有許多暢銷歌曲和數不清個令人印象深刻的表演，過了花甲之年也有一張保養得宜的臉蛋和結實好身材；最近瑪丹娜以狂野風格替雜誌拍一系列照，做出各種誇張親密動作，震撼畫面讓網友全看傻。

一代全球指標性天后瑪丹娜近期登上《PAPER》雜誌，照片中頂著粉色俐落短髮，有穿著透膚上衣露豪乳、熱褲搭配性感網襪或是各種吊帶或誇張飾品，風格超前衛；但瑪丹娜和鮮肉男模特兒的親密互動，才是引起熱議的重點。

最近瑪丹娜以狂野風格替雜誌拍一系列照，做出各種誇張親密動作，震撼畫面讓網友全看傻。(圖/ 摘自瑪丹娜IG)

有一張照片中瑪丹娜被多人圍繞，趴在鮮肉男模的身上，看著鏡頭把舌頭伸出來直接舔對方乳頭，相當引人遐想；另外一張照片尺度更誇張，瑪丹娜和鮮肉男模嘴對嘴親吻，她更一口把對方舌頭含住，她前方的女模則在他胸前吐出舌頭，畫面超露骨。

瑪丹娜一系列大尺度照片，網友全看呆，但許多人認為一點都不情色，反而被瑪丹娜裝扮越來越年輕驚艷到，「女神第一張真的看不出來64歲」、「每張照片都太火辣」、「看性感的瑪丹娜，也想聽經典的瑪丹娜」、「只有天后拍起來很有藝術感又不情色啊」。