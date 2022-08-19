全球半導體領導商意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所代碼：STM）推出VNF1048F車規高邊開關控制器，整合強化的系統保護診斷功能及I2-t矽熔斷保護技術。

作為意法半導體新推出整合I2-t保護功能之STi2Fuse系列的首款產品，VNF1048F可相容12V、24V和48V汽車電源系統（board nets），出色的靈活性適合設計具有最新效能和更高可靠性的汽車區域電子／電氣（E／E）架構，同時也能滿足智慧駕駛對於電氣化和功能性更高的要求。

VNF1048F功能豐富，調整性強，配備的串列介面（SPI）可與主微控制器連線配置和偵測系統保護診斷功能，包括欠壓、過熱、外部高邊MOSFET熱保護、去飽和關斷和I2-t熔斷機制。產品也內建高精準度的數位電流測量功能，還整合了類比數位轉換器（ADC），偵測溫度變化敏感的熱敏電阻器電壓、輸出和漏源電壓。