全球記憶體模組及快閃記憶體領導品牌威剛科技（3260）在產品與技術端不斷創新外，更持續投入打造快樂職場！在快速變動的科技產業中，秉持「愛才、惜才、用才」的初心，堅信人才是企業最具價值的資產，激發同仁自我驅動力，才能共創威剛價值！2022年橫掃各大國際獎項即是累積多年的能量爆發。

自2020年首次參加「亞洲最佳企業雇主獎」，今年已是第三度蟬聯，威剛先後獲得美國及巴西分公司「卓越職場認證」，更二度獲頒「台灣區卓越職場認證」。威剛科技的全球職場屢獲國際大獎殊榮，再次肯定幸福企業實至名歸。

「HR Asia亞洲最佳企業雇主獎」，為亞太人力資源管理領域最具權威指標性且規模最大的獎項之一。透過企業調查及員工匿名問卷，多面向評鑑企業文化、環境、福利制度的完整及真實性。

評分包括「企業文化」、「員工感受」、「團隊溝通」三大核心面向，威剛在「認同公司目標及價值觀」、「鼓勵同仁學習及自我發展」、「團隊間無私互助」項目得到近滿分回饋，並以總得分遠超產業平均近20％的優異表現，贏得評審一致認可，奪下第三座「亞洲最佳企業雇主獎」。董事長陳立白先生於頒獎典禮中表示：「2022年度有超過330間國內外知名企業入圍，科技產業獲獎率僅2.4％。

威剛科技能有幸成為台灣科技業獲獎代表，是對威剛及全體同仁最好的鼓勵與肯定！感謝主辦團隊第三度給予『亞洲最佳企業雇主』肯定，未來也將以國際級幸福企業為目標持續努力」。