NEC集團（NEC Corporation，TSE：6701）今天發布NEC Visionary Week 2022的全球性活動（Global Program）消息。NEC將透過「Truly Open, Truly Trusted」的主題，於9月15日星期四舉辦7場獨一無二的全球線上會議，與合作夥伴和利害關係人共同設計與打造更美好、更永續的世界。

NEC全球年度盛會NEC Visionary Week將於9月12至16日於線上舉辦。在這場旗艦級盛會中，NEC將展示對未來的共同願景，並展現數位政府、數位金融、5G與生物辨識這四大商業領域的最新科技、解決方案與客戶案例。

NEC Visionary Week 2022的全球性活動將著重於數位轉型（DX）與5G等創新技術如何解決重要的社會挑戰，例如防範新冠肺炎病毒以及在關鍵產業執行重要的數位轉型措施。全球意見領袖將齊聚一堂，分享他們對未來社會與商業趨勢的見解。在10月31日前，您可以隨時上線觀看所有會議的影片。

NEC集團總裁暨執行長森田隆之（Takayuki Morita）將於9月15日台灣時間上午10:30-10:55進行專題演講，為此活動揭開序幕。

其他傑出講者包括流行病預防創新聯盟（Coalition For Epidemic Preparedness Innovations，CEPI）執行長Richard Hatchett博士、NTT公司總裁暨執行長Akira Shimada、萬事達卡國際公司（Mastercard International）新世代銷售通路（Point of Interaction，POI）產品管理副總裁Tobias Puehse等。

NEC Visionary Week是NEC最重要的年度活動，目的是展示對未來的共同願景以及達成此目標所需的關鍵計畫。NEC將藉此活動和全球各地的與會者交流，加深他們對NEC品牌的信任，並共同探討NEC如何共創更美好、更永續的未來。