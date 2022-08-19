苗栗縣議長鍾東錦競選總部19日晚間舉辦啟動晚會，現場擠進3千多名支持。（謝明俊攝）

鍾東錦和妻子陳美琦向現場群眾拜票。（謝明俊攝）

鍾東錦和妻子陳美琦、女兒鍾可可向現場群眾拜票。（謝明俊攝）

前立法委員李乙廷上台相挺鍾東錦。（謝明俊攝）

鍾東錦和妻子陳美琦深情地十指相扣，聽著台上歌手喬幼演唱。（謝明俊攝）

鍾東錦的愛女鍾可可帶領108好漢青年軍大進場。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌夫人蔡麗卿以神秘嘉賓身分現場相挺鍾東錦。（謝明俊攝）

苗栗縣長參選人鍾東錦苗栗市競總部完工，19日舉辦啟動晚會，現晚會雖會下著大雨，但仍湧入3千多名支持群眾，將現場擠爆。苗栗縣長徐耀昌的夫人蔡麗卿以神秘嘉賓的身分現身，相挺鍾東錦，展顯徐耀昌對鍾東錦的支持，也為這場選戰投下震撼彈。

位在苗栗市民族路的鍾東錦競選總部已籌建完成，但為了展現不一樣的選戰，凸顯苗栗朝向觀光科技大縣的願景主軸，鍾東錦特地將競選總部規劃成為苗栗願景館，並利用周邊空地，安排「鯨樂園」親子遊憩活動，並在19日晚間6點開始舉辦啟動晚會。

傍晚5點開始，從18鄉鎮市搭載支持群眾的遊覽車陸續到達，估計有超過3千人到場，將競選總部前廣場擠得水洩不通，晚會安排多名知名歌手上台獻唱，前立法委員也是現任代理三灣鄉長李乙廷首先上台表達力挺鍾東錦，接著在鍾東錦愛女鍾可可帶領著108條好漢青年軍進場，鍾東錦與妻子陳美琦與支持的縣議員們一同大進場，接受支持群眾的歡呼，現場「鍾東錦凍選！」喊聲不斷。

由於主辦單位事前預告晚會將有神秘嘉賓出現，在大家引領企盼下，神秘嘉賓在晚間7時40分現身，苗栗縣長徐耀昌夫人蔡麗卿在縣議員張佳玲、溫宜靜、張可欣、竹南鎮代會主席何秀綿及最美縣農會理事長陳怡樺等美女的陪同下現身，蔡麗卿首先獻唱，並向台上的群眾表達「現場支持誰？我就支持誰!」

由於過去縣長徐耀昌的支持動向備受囑目，晚間，蔡麗卿的站台已經相當明確地表達徐耀昌的支持意願，也替這場選戰投入震撼彈。