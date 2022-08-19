余天二女兒余苑綺近幾日病況急遽惡化，勇敢對抗直腸癌8年多，據了解，癌細胞已經擴散全身，日前余天受訪時說，余苑綺現下意識不是很清楚，但他親眼見女兒用手比「叫我讓她走」，在鏡頭前方一度老淚縱橫，對此，同為癌友的朱芯儀感同身受，發文號召網友幫忙集氣。

去年11月，朱芯儀診斷出乳癌第2至3期，且癌細胞已轉移到淋巴，後來她辛苦經歷6次化療，不時還會出現副作用；今年5月，她接受乳房切除手術，過程總共耗費17小時，目前僅剩下原位癌，雖然辛苦生命算是救回來了。至於，余苑綺直腸癌3期，則是經歷70次化療、復發3次，可惜終究狀況並不樂觀。

朱芯儀、余苑綺曾在臉書留言區，互相鼓勵對方勇敢對抗癌症。(圖/余苑綺 FB)

對此，朱芯儀18日在IG限時動態寫道：「希望大家都能幫苑綺集氣，希望她能度過難關」，還附上一個雙手合十的符號，另一邊FB限時也有發文，盼望余苑綺能順利度過難關。而事實上，余苑綺也曾在朱公開罹患乳癌時，留言替她加油：「妳超勇敢！一起戰勝，為了愛我們的大家和我們愛的人，一定可以！」展現雙方對生命的珍惜與愛護。

朱芯儀發IG限時動態中說，希望余苑綺能早日度過難關。(圖/朱芯儀 IG)

目前的余苑綺，根據爸爸余天18日受訪的說法，女兒的狀況就是時睡時醒，醒來比手勢要放她走，現在全家都有到榮總陪伴她。稍早，她的經紀人閃亮亮證實，余苑綺的狀況確實很不好，不過他與余家相處多年，早已相處得跟家人般，甚至表示願意折壽給余苑綺，換取對方健康並希望能夠有奇蹟的發生。