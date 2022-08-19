劉亮延日前拍攝新歌MV，邀來邱偲琹合作共舞，互動甜蜜。（捌拾貳拾娛樂提供）

劉亮延近來推出新單曲，日前拍攝新歌MV。（捌拾貳拾娛樂提供）

劉亮延日前拍攝新歌MV，展現大提琴才華。（捌拾貳拾娛樂提供）

畢業自柏克利音樂學院的學霸劉亮延，日前拍攝新單曲〈男孩女孩〉MV，邀來林依晨同門師妹邱偲琹合作助陣，他表示，邱偲琹是他心儀的女神，在拍攝過程中，她發揮精湛演技帶領著他入戲，2人還甜蜜十指緊扣、旋轉共舞，宛如兩小無猜的情侶，氣氛浪漫。

他當天初次見到邱偲琹時，十分害羞，甚至還不敢主動牽手、觸碰對方，在另一場彼此深情注視的戲碼時，他緊張到發抖，貼心的邱偲琹在拍攝時還主動逗他笑，鼓勵：「要放輕鬆。」他很感謝邱偲琹的教導、相助，並透露，這次與外型亮眼的邱偲琹合作有觸電的感覺，「讓人根本無法直視她的眼神」。

22歲劉亮延從小學習音樂，擅長演奏大提琴，近期改回本名重新出發闖歌壇，提醒自己勿忘愛音樂的初心，談及〈男孩女孩〉的創作靈感，他坦言，這首歌紀念上段單戀1個女生1年，他主動告白後，卻被發好人卡的慘痛回憶，被問及現在會害怕告白？他笑說，「不會，愛人和被愛是身為感情動物很重要的1件事，愛可以是人生的動力，更是活著的意義」。

個性靦腆的他，在愛情上也是屬於害羞派，曾有3次戀愛經驗都從單戀開始，自嘲是「單戀達人」，他說，「單戀過3次，目前只有1次達陣過，我的單戀都只是暗戀」，他憶起在讀書時，因為害羞不敢主動示愛，長大後反而因為很怕錯過對的人，如今變得比較敢跟喜歡的對象告白。