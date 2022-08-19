郭靜將在台北國際會議中心開唱，心情期待又緊張。（寬宏藝術提供）

郭靜19日宣布將於11月12日在台北國際會議中心（TICC）舉辦「So Lucky！」演唱會。出道15年的她，首度舉行大型個唱，心情期待，「很緊張也很興奮，這是我等待已久的夢想，現在終於能圓夢，我一定會全力以赴，也希望大家都能來」。

她釋出演唱會主視覺，堪稱是出道以來挑戰最大尺度，笑說：「從來沒有穿過這麼低胸和這麼短的裙子，與平時的穿著風格截然不同。」她將開始為演唱會備戰，曾唱紅許多經典歌曲，預告此次的歌單是絕對值得期待，並透露在挑選歌單階段，讓她困難抉擇，「首場大型演唱會，當天一定會讓大家看好看滿，一起大合唱，不讓所有歌迷後悔買票踏進場看表演」，至於演唱會嘉賓？她賣關子說：「保密到家。」

這次演唱會取名為「So Lucky !」源自於郭靜的陽光人生觀，她表示，人生道路不會事事盡如人意，但經歷的苦痛將化為養分成就更好的自己。郭靜「So Lucky！」演唱會門票將在23日早上11點於寬宏售票系統及全國萊爾富、OK便利超商開賣。