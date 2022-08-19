紀寶如今（19日）與李炳輝、蔡允潔、小優等人出席紅心字會「不老銀行」公益活動，她與艾成經常一起做公益，得知艾成逝世消息，感慨地說：「我聽到的時候確實很詫異。」而余苑綺傳出病情不樂觀，紀寶如身為她的嬸嬸，問到姪女的身體狀況，她數度眼眶泛淚，說不出話。

紀寶如擔任台灣優質生命協會秘書長，經常和艾成、王瞳夫妻做公益，她表示艾成上周三有參加公益直播活動，工作人員透露艾成當時看起來毫無異狀。紀寶如回想這2年艾成參加活動，都跟王瞳都手牽手，並帶著他們的愛犬一起出席，夫妻感情很好。

紀寶如知道艾成曾罹患憂鬱症，卻一直很努力，「但這種事實在很難說，憂鬱症、躁鬱症不知道什麼時候會發病，可是我相信家人是最累的，他們一定也是給最大的鼓勵、安慰以及陪伴。」透露兒子也曾患躁鬱症，站在照顧者的角度，紀寶如坦言：「家人費的心力可能比當事人還勞心勞力。」

所以她相信王瞳應該也很累，卻依然愛著艾成，希望大家多給她鼓勵，「艾成已經到了天家了，所有一切都過了，但是活著的人才要更珍惜，才要更多的鼓勵跟扶持，不然路會走不下去。」紀寶如透露有傳簡訊給王瞳加油打氣，強調：「她（王瞳）不可能不愛艾成，她很愛艾成。」

余苑綺病況不樂觀，今傳出余家人已經同意，一旦她陷入病危，將不再積極搶救。身為嬸嬸的紀寶如說有傳訊息關心余天，「天下父母心，這個關很辛苦，希望大家為苑綺多禱告、多集氣，謝謝大家。」問到余天心情如何？她哽咽說：「我們都很痛，更何況他的痛一定更痛，相信我阿嫂（李亞萍）也一樣，真的不知道怎麼安慰。」

此外，懷胎4個月的蔡允潔昨也宣布推出與曜群生醫、紅心字會聯名合作，台灣製造、醫療等級的口罩，將透過公益義賣的方式，讓民眾能一起做愛心。而紅心字會「不老銀行」公益活動，結合台灣優質生命協會呼籲民眾加入照顧服務員職前訓練班的行列，讓有需要的長輩能得到專業照護，家庭照顧者也能獲得喘息，減少照護壓力，詳情資訊請上紅心字會網站查詢愛心專線（02）2370-9191

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