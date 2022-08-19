這樣的創意你給幾分呢？澎湖七美鄉公所委託業者協助設計帽子，公所聯絡窗口提出3大訴求：「簡單明瞭、辨識度高、年輕人喜歡」，不料業者直接在帽子上排了7個美字，最後提案順利過關，連鄉長都興奮地不斷關心生產進度，成品出爐後在網路上掀起熱議，立委賴品妤更留言笑說，「我們萬里怎麼辦」。

霸氣外露的七美特色紀念帽，在網路上掀起討論。（圖／取自FB 地圖製造）

澎湖七美鄉公所日前委託廠商設計帽子，訴求：「簡單明瞭、辨識度高、年輕人會喜歡」，對此業者回應，「要求也太簡單了吧」，業者今（19）日就在臉書粉專曬出成品照片，只見素色的帽子上，印上了7個「美」字，毫無多餘的設計或是線條，落落大方卻又主題性明確，讓七美鄉長呂啓俊也相當滿意。

七美鄉長呂啓俊收到帽子成品，興奮地戴上合影。（圖／取自FB 七美報報）

不過，業者透露，七美鄉公所的粉絲專頁「七美報報」小編，起初看到這樣的設計還擔心無法過關，沒想到後來卻私訊業者：「老闆！怎麼辦啦！鄉長居然真的說要這款啦」，直說鄉長真的非常興奮，三不五時就會來關心帽子的出產進度，讓業者看了忍不住笑出來。

事實上，這款七美帽是「2022七美璀璨星空音樂晚會」的限量紀念品，8月27日（六）晚上7點「月鯉灣遊憩區」以及8月28日（日）晚上7點「雙心石滬廣場」皆會舉辦音樂晚會，民眾只要參加就有機會免費獲得。

貼文曝光後，就連立委賴品妤也留言笑說，「我們萬里怎麼辦，整頂都是里嗎」，除此之外，還有許多網友留言讚爆，「澎湖囝仔覺得讚讚der」、「我覺得幽默感不錯，很符合年輕世代胃口」、「萬丹鄉要怎麼辦啦」、「高雄有10條路可以做！一心、二聖、三多、四維、五福、六合、七賢、八德、九如、十全，歡迎各里里長洽詢！」、「簡單粗暴明瞭，我喜歡」。