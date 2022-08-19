許富凱今天在台上獻唱鄧麗君經典歌曲，引起熱烈掌聲。（雲林縣政府提供）

金曲台語歌王許富凱19日出席「鄧麗君再現雲林-浮空投影音樂會」記者會。他在台上獻唱鄧麗君經典歌曲〈千言萬語〉，將在9月9日與炎亞綸、徐佳瑩、王若琳、告五人於音樂會輪番上陣演出，許富凱表示為了這次演出，還特別跨時空和鄧麗君一起提前練團，希望屆時在舞台上呈現完美演出，透過歌聲向偶像致敬。

許富凱下月將滿35歲，透露因為現在因為疫情仍不穩定，今年沒有特別慶祝生日的計畫，甚至在生日當天，他都請經紀人早已安排活動、工作，他笑說，「我（生日）會在工作中度過，但不知道其他人（親朋好友）會不會有花招」。

他近期正忙籌備新專輯，卻無奈製作進度卡關，粗估最快要明年才能順利推出新作，他苦笑表示：「人生嘛，計畫趕不上變化。」並預告目前開始規劃南部的巡演，希望明年有機會回老家高雄舉辦個唱。

他先前在家中養了貓女兒「妹妹」，開心升格當爸爸，時常曬出妹妹的萌照，笑虧妹妹現在很黏人，每天凌晨4點就會在房門口一直喵喵叫，讓他近日睡不好、精神不濟，「我現在分別在房間跟客廳睡覺，被吵醒就是去沙發睡」。