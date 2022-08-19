中國天氣網微信公號19日消息，中國正在經歷1961年以來，持續時間長、範圍廣、強度大、極端性強高溫，重慶北碚破紀錄成日常，最高衝到45℃，杭州連續一個月高溫沒退燒，上海悶熱桑拿50天……網友苦中作「熱」，吐槽「嘉陵江曬成了嘉陵『工』」，「江浙滬實現夏季集中供暖」、「包郵區熱成保熟區」。

中國天氣網特別盤點省會級大城市高溫數據，推出大陸高溫耐力榜首席杭州、夜間火爐榜、瘋狂高溫榜重慶「雙榜」、蒸煮悶熱榜上海等四大榜單。

中國天氣網氣象分析師張娟說，與往年相比，今年高溫過程耐力格外持久，中國6月後平均高溫日數，為1961年有完整氣象觀測記錄以來歷史同期最多。

中國天氣網盤點省會級城市氣象大數據發現，多個城市高溫日數超過40天，尤其是7月下旬至今，杭州從7月20日到8月18日高溫「全勤」，以30天連續高溫登上「耐力榜」冠軍。福州、重慶以26天並列第二，上海和武漢則以19天並列第三。

這輪高溫過程不僅持久，極端性也強，氣溫突破40℃城市比比皆是。統計顯示，6月1日至8月18日，中國共有277個國家氣象站日最高氣溫突破歷史極值。其中，重慶的北碚、江津、奉節、潼南、巫溪，湖北竹山，河北的靈壽、槁城、正定，雲南鹽津等10站日最高氣溫達44℃或以上，最高的北碚達45℃。

不少省會級城市的最高氣溫、40℃及以上的日數也紛紛打破歷史最高紀錄。以重慶沙坪壩為例，截至8月18日，40℃以上日數達17天，史上最多，其中，17日最高氣溫達到43.2℃，打破當地1951年以來的最高紀錄。

此外，福州、杭州日最高氣溫也打破了1951年以來最高紀錄，上海徐家匯則是追平百餘年的氣溫最高紀錄。

白天「炙烤」，晚上「燜蒸」，日夜連軸熱，毫無喘息之機，重慶當選夜間火爐王。

根據中國天氣網統計的省會級大城市最低氣溫值來看，重慶最凸出，憑藉34.9℃的最低氣溫，成為實實在在的夜間火爐王。值得一提的是，重慶在今年7月13日以33℃打破最低氣溫最高紀錄後，之後多次刷新紀錄，最終8月19日將最低氣溫最高紀錄暫時定格在34.9℃，當地幾乎經歷了全天候高溫考驗。

不止重慶，上海、南昌、杭州、武漢、南京等地也體驗了日夜循環熱，今年最低氣溫最大值都超過了31℃。

今夏十大「桑拿城（溼熱）」北方占三席：

今年高溫強度強、波及範圍大，不僅是南方高溫炙烤，北方不少地區也體驗了常年少有的持續桑拿天。根據今年6月以來的桑拿天日數統計，上海、成都、海口、鄭州、武漢、合肥、長沙、廣州、濟南、北京成為今夏「十大桑拿城」。

為何杭州、重慶、福州等高溫凸出的城市沒有入榜今夏「十大桑拿城」？張娟解釋，按照「桑拿天」認定標準，氣溫高、空氣溼度大、風力小，三個條件需要同時滿足，同時不同區域標準不盡相同。例如：杭州、重慶、福州等城市今年氣溫值太高，空氣中容納水氣的能力下降，空氣溼度降低，「燒烤天」被迫營業；而氣溫相對低一些的成都、濟南、北京等城市，匹配上較大的相對溼度，更容易符合桑拿天標準，悶熱感也很強。