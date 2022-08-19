國民黨今天質疑民眾黨主席、台北市長柯文哲任內高舉財政紀律大旗，反對舉債發敬老金，民眾黨新竹市長參選人高虹安、桃園市長參選人賴香伶應說清楚，若當選是否落實柯標準辦理；民眾黨選戰小組召集人、立委蔡壁如則表示，大家可能誤會柯文哲的敬老金，除了排富條款的敬老金發放之外，還有更多為老人做的長照設施，但一切都是奠基在良好的財政紀律之上。

國民黨文傳會副主委練鴻慶今質疑，2021年度總預算淨舉債，台北市零舉債，但桃園市淨舉債136億元，新竹市淨舉債16.96億元，依照柯文哲標準，若賴香伶與高虹安當選兩市市長，是不是要停發敬老金？賴與高有跟柯一樣的理念？

蔡壁如回應，民眾優先，是我們台灣民眾黨一貫立場，先謝謝國民黨率先肯定高虹安當選新竹市長。蔡指出，大家可能誤會柯文哲的敬老金，事實上台北市對老人家的照顧，除了排富條款的敬老金發放之外，還有更多為老人做的長照設施，像一區一日照，還有鼓勵老人走出戶外的優惠措施，像是每個月都有480塊錢的悠遊卡儲值金，讓老人活得開心、活得健康，這一切都是奠基在良好的財政紀律之上。

蔡壁如說，執政者對老人的照顧應該是義無反顧，但很可惜的是，桃園市和新竹市在民進黨執政下大撒幣的結果，飽了商人的口袋，卻債留子孫，不但苦了下一代，也讓老人家擔心未來無所依靠。