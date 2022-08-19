桓鼎-KY（5543）19日公告第二季財報，每股稅後純益（EPS）0.31元，成功轉盈。且為加速拓展儲能業務，董事會並通過將以全資方式成立能源子公司，持股比例100％，初始投資金額1,000萬元。

桓鼎-KY今年首季受到傳統淡季及新品費用投入，導致單季呈現虧損，不過，在研發投入、組織變革、及向能源方向轉型過程中，持續穩固原始業務，第二季雖有中國大陸封城等因素影響，單季稅後純益仍回升至1,170.9萬元，EPS 0.31元，較首季由虧轉盈，上半年每股虧損收斂至0.24元。

桓鼎-KY表示，有鑑於能源市場專業性，以及考量集團經營綜效，將以新設子公司專責能源業務，並整合集團資源持續創新，將集團旗下金屬建材專利、電池模組設計專利、建築工法、鋼鐵機構件等整合，實現儲能牆（Energy Wall）量產、銷售、通路推廣及技術提升。

同時，新設子公司將在「儲能」及「用能」領域導入更多新型態業務，預計第四季啟動電動自行車系統套件業務，挹注新成長動能。

展望後市，桓鼎-KY第二季建材廠雖受中國封控影響，目前已緩解並加速交貨中，目前在手營造工程新案於7月開工，包括仁武社宅、出火公園與岡山運動中心，契約總價分別達12.1億元、0.9億元及1.3億元。

法人分析，桓鼎-KY除了原始業務支撐獲利基本盤之外，新事業今年起逐步貢獻，電池模組訂單維持穩定成長。在毛利率持續優化的情況下，挹注公司整體營運表現，成長、獲利動能可期，預計第三季將維持獲利水準，前三季轉盈機會大。