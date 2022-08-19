芒果TV《披荊斬棘2》開播，任賢齊組。（照片由芒果TV提供）

芒果TV《披荊斬棘2》開播，陳小春組。（照片由芒果TV提供）

芒果TV自製全景音樂競演綜藝《披荊斬棘》第二季今天（8月19日）正式開播。由陳小春、張智霖、任賢齊、蘇有朋等32位哥哥分別組隊，開啟文藝交流、音樂競演之旅。節目將以唱演、唱跳、唱樂及唱作四大形式，通過創新的舞台視覺效果，帶給觀眾一場場的音樂盛宴。

以情懷為引，任賢齊蘇有朋再現經典全場大合唱掀起「回憶殺」

在節目公布的第二季32位哥哥陣容中，除了有陳小春、張智霖為代表的「大灣區哥哥」回歸，還有溫兆倫、吳卓羲、林峯等代表香港影視劇黃金年代的新「大灣區哥哥」加入。他們的表演有經典港樂《一生何求》，唱響回憶引得全場共鳴；也有香港千禧年代經典影視歌曲，再現經典角色引發觀眾青春記憶。

本季還有更多的台灣「寶島哥哥」加入。承載兩代人青春記憶的「小虎隊」乖乖虎蘇有朋，在舞台上再次表演經典曲目《愛》和《紅蜻蜓》，身著白衣的他熟練地在舞台上帶領觀眾擺動「手語舞」，瞬間將大家的記憶拉回當年青春年少的時光，螢幕內外觀眾不禁感嘆：「蘇有朋還是那個白衣澄淨的少年！」

蘇有朋在節目中直言：「小虎隊的歌裡傳遞的精神都是有夢想，深愛著小虎隊這三個字。」另一位「寶島哥哥」任賢齊，選擇以《傷心太平洋》亮相，引得觀眾一起合唱。范世錡直言：「把舞台當成演唱會了 」。

擅長唱跳的吳建豪在首演舞台帶來了《Save Your Tears》，自稱追求完美主義的他，不僅對自己的舞蹈動作要求嚴格，也化身「細節控」帶著隊友MIKE、朱嘉琦、范世錡一遍遍排練。

蘇有朋也是如此，即使唱的是非常熟悉的《愛》和《紅蜻蜓》，也會在台下一遍遍練習，「不希望破壞大家腦海裡的美好」；會和隊員檢討每一次彩排，總結不足分享經驗，「我們要集氣」、「眼神不能飄」、「隨時注意隊形」。

在《披荊斬棘》的初舞台，幾乎每一位哥哥的出場表演都伴隨著現場觀眾的大合唱。首首穿過歲月撥動回憶的時代金曲被唱響，令網友感慨：這是真正的「華流」回歸！

以創新為動力，鄭鈞領銜演繹樂隊版《私奔》李承鉉挑戰客家話

《披荊斬棘》玩轉「情懷殺」但又不只有情懷，「醉翁之意不在酒」的哥哥們通過創意改編，大膽突破原有風格，將大家青春耳熟能詳的歌曲唱出了時代新義。

李承鉉去年以一首《天上飛》驚艷全場，今年回歸則是挑戰客家話，扎起辮子、吹起小號，高燃獻唱《莫欺少年窮》，再次以高品質舞台表現贏得喝彩。陳小春直呼：「沒想到他會唱一首方言的歌曲，我的家鄉的話，非常酷。」

首次參加節目的鄭鈞則是和信、郝雲、馬頔破壁合作，組成了一支「表面功夫樂隊」，四把吉他齊齊登台，將搖滾和民謠進行了融合、再創新，帶來了樂隊live版《私奔》，還把現場的氣氛推到高潮，不少人留言：彷彿置身音樂節現場。鄭鈞也說：「就希望大家玩起來、嗨起來。」

《披荊斬棘》第二季32位哥哥滾燙集結，首演舞台打響「情懷」之餘，又以蓬勃的創造活力，以「華流」之勢再啟征程。